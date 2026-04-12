El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 12 de abril de 2026

LOGROÑO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 12 de abril de 2026, en La Rioja, que se produzca un fuerte descenso en las temperaturas máximas.

Los cielos estarán nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles en la primera mitad del día y tendiendo a intervalos nubosos. La cota de nieve se situará por encima de los 1.200 metros.

Habrá heladas débiles en la Ibérica. El viento soplará del norte y noroeste, con rachas de intensidad moderada.

Por su parte, las temperaturas mínimas no variarán, mientras que las máximas irán en notable descenso. Oscilarán entre 5 y 13 grados en Calahorra y Haro; y entre 5 y 12 grados en Logroño.