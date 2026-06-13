El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 14 de junio de 2026

LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 14 de junio de 2026, en La Rioja, tormentas.

Habrá intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna. Probabilidad de chubascos con tormenta, principalmente en la sierra.

El viento soplará variable, flojo o moderado. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ascenso y las máximas con pocos cambios. Éstas oscilarán entre los 19 y 38 grados de Calahorra, 18 y 36 de Haro, 19 y 37 de Logroño.