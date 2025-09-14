El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

LOGROÑO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 14 de septiembre de 2025, en La Rioja, una subida de las temperaturas máximas, que superarán los 30 grados.

El cielo estará poco nuboso o despejado en general. El viento soplará de dirección variable, flojo.

Por su parte, las temperaturas mínimas no variarán o serán algo más bajas, mientras que las máximas irán en ascenso. Oscilarán entre 12 y 31 grados en Calahorra; entre 11 y 31 grados en Haro; y entre 12 y 31 grados en Logroño.