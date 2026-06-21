El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 21 de junio de 2026

LOGROÑO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 21 de junio de 2026, en La Rioja, ascenso de las máximas, que rondarán los 40 grados.

El cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos dispersos con tormenta. El viento soplará del sur y sureste, flojo con intervalos de moderado.

Por su parte, las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios, mientras que las máximas irán en moderado ascenso. Oscilarán entre 22 y 39 grados en Calahorra; y entre 21 y 39 grados en Haro y en Logroño.