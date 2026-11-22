LOGROÑO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 22 de noviembre de 2026, en La Rioja, temperaturas en descenso.

Habrá intervalos nubosos, predominado las nubes bajas. Probabilidad de alguna precipitación a primeras horas.

Por su parte, el viento soplará del oeste y noroeste, con algunas rachas fuertes. Tenderá a disminuir de intensidad a lo largo de la tarde. Posibilidad de alguna helada débil en cotas altas.

Las temperaturas estarán en descenso, excepto las máximas en el valle, que subirán. Éstas oscilarán entre los 6 y 16 grados de Calahorra, 7 y 14 de Haro, 6 y 15 de Logroño.