El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 24 de mayo de 2026

LOGROÑO 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 24 de mayo de 2026, en La Rioja, posibilidad de tormentas, algunas fuertes, y temperaturas que siguen siendo muy altas.

El cielo estará poco nuboso o intervalos nubosos, con nubes de evolución, sin descartar chubascos dispersos con tormenta, más probables en la sierra, algunos pueden ser fuerte e ir con granizo.

El viento soplará del sureste, flojo a moderado, más fuerte y racheado en zonas de tormenta. Las temperaturas permanecerán sin cambios, con valores que oscilarán entre 18 y 36 grados en Calahorra; entre 16 y 34 en Haro; y entre 16 y 36 grados en Logroño.