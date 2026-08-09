El tiempo en La Rioja hoy, domingo 9 de agosto de 2026

LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 9 de agosto, en La Rioja, cielo poco nuboso a intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar algún chubasco disperso que puede ir con tormenta.

Viento variable, flojo con algunos intervalos de moderado.

La temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas en ligero o moderado descenso en el valle y sin cambios en la sierra. Por localidades, oscilarán entre 19 y 34 grados en Calahorra; 18 y 36 en Haro; y 20 y 35 en Logroño.