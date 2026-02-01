El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 1 de febrero de 2026

LOGROÑO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 1 de febrero de 2026, en La Rioja; nubes y temperaturas similares.

El cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles dispersas que serán más probables en el oeste y suroeste. La cota de nieve subirá de 1400 a 2000 metros.

Habrá heladas débiles en cotas altas. El viento soplará del suroeste, flojo o moderado en la sierra y variable o del sureste en el valle.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ascenso y las máximas sin cambios. Éstas oscilarán entre los 4 y 10 grados de Calahorra, 5 y 12 de Haro, 5 y 11 de Logroño.