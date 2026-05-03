El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 3 de mayo de 2026

LOGROÑO 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 3 de mayo de 2026, en La Rioja, tormentas por la tarde y máximas algo más bajas.

El cielo estará nuboso, con chubascos que puede ir con tormenta, más probables por la tarde. Habrá además probabilidad de brumas y bancos de niebla.

El viento soplará del sur o suroeste en la sierra y variable o del sureste en el valle, flojo a moderado.

Las temperaturas mínimas no variarán o subirán algo, mientras que las máximas serán algo más bajas. Oscilarán entre 12 y 22 grados en Calahorra; entre 12 y 20 grados en Haro; y entre 11 y 20 grados en Logroño.