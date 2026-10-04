El tiempo en La Rioja hoy, domingo 4 de octubre de 2026

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 4 de octubre de 2026 en La Rioja, lluvias y chubascos acompañados de tormentas.

Cielo nuboso o cubierto. Probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en la Ibérica. Lluvias y chubascos acompañados de tormentas ocasionales, menos probables por la mañana y no se descartan localmente fuertes.

Viento del este y sureste, flojo con algún intervalo de moderado.

Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en las máximas. Éstas oscilarán entre los 16 y 24 grados de Calahorra, 15 y 23 en Haro y Logroño.