El tiempo en La Rioja hoy, jueves 14 de mayo de 2026

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 14 de mayo de 2026, en La Rioja, menos nubes y mínimas más altas.

El cielo estará nuboso a intervalos nubosos, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Alguna precipitación débil dispersa, principalmente en la Ibérica.

El viento será del noroeste, flojo a moderado, sin descartar alguna racha fuerte. Las temperaturas mínimas serán algo más altas, con máximas sin cambios. Oscilarán entre 10 y 17 grados en Calahorra; entre 8 y 16 grados en Haro; y 9 y 16 grados en Logroño.