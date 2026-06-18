El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 18 de junio de 2026

LOGROÑO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 18 de junio de 2026, en La Rioja, temperaturas máximas significativamente altas en la ribera del Ebro.

El cielo estará poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos con nubes de evolución diurna. No se descarta algún chubasco por la tarde, que puede ir acompañado de tormenta.

El viento soplará variable, con predominio de componente sur, flojo, con intervalos de moderado.

Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero ascenso. Éstas oscilarán entre los 21 y 39 grados de Calahorra, 17 y 37 de Haro, 19 y 38 de Logroño.