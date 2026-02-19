El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 19 de febrero de 2026

LOGROÑO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 19 de febrero de 2026, en La Rioja, rachas fuertes o muy fuertes de viento.

El cielo presentará intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil en la sierra a primeras horas. La cota de nieve se situará a unos 900-1.000 metros.

Podrá haber también heladas débiles en zonas altas de la Ibérica.El viento soplará del oeste y noroeste moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes.

Las temperaturas irán en descenso, que será ligero en las mínimas en el valle. Los principales valores oscilarán entre 7 y 13 grados en Calahorra; entre 4 y 11 grados en Haro; y entre 5 y 12 grados en Logroño.