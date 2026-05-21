El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 21 de mayo de 2026

LOGROÑO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 21 de mayo de 2026, en La Rioja, temperaturas en ascenso, con máximas por encima de los 30 grados.

El cielo estará poco nuboso, con algo de nubosidad de evolución sin descartar algunas brumas y bancos de niebla matinales.

El viento soplará del sur y sureste, flojo. Por su parte, las temperaturas estarán en ascenso en general. Oscilarán entre 14 y 34 grados en Calahorra; entre 14 y 31 en Haro; y entre 14 y 33 grados en Logroño.