El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 23 de abril de 2026

LOGROÑO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 23 de abril de 2026, en La Rioja, cielo poco nuboso con nubes medias y altas, y nubosidad de evolución en la segunda mitad del día, sin descartar chubascos dispersos con tormenta.

El viento será del sureste o sur, flojo con intervalos de moderado. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, o irán en descenso, y las máximas irán en ligero ascenso en el oeste y en ligero descenso en el este. Por localidades, oscilarán entre 10 y 28 grados en Calahorra; 8 y 28 en Haro; y 10 y 28 en Logroño.