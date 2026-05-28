El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 28 de mayo de 2026

LOGROÑO 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 28 de mayo de 2026, en La Rioja, pocas nubes y máximas sin cambios.

El cielo estará poco nuboso, con nubes altas y de evolución por la tarde, sin descartar alguna tormenta aislada en el Ibérico.

El viento soplará flojo y variable. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ascenso o sin cambios y las máximas estarán sin cambios. Éstas oscilarán entre los 19 y 36 grados de Calahorra, 17 y 35 en Haro, 18 y 35 en Logroño.