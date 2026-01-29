El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 29 de enero de 2026

LOGROÑO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 29 de enero de 2026, que las temperaturas vayan en ascenso, notable en las máximas.

El cielo presentará predominio de cielos nubosos, con precipitaciones ocasionales. La cota de nieve se situará a 1.200 metros, subiendo transitoriamente hasta los 1.800 metros.

Habrá alguna helada débil y dispersa en cotas altas de la Ibérica. Predominará el viento flojo con intervalos de moderado, del suroeste y oeste en la sierra, con rachas fuertes y variable en el valle.

Por su parte, las temperaturas irán en ascenso, que será notable en las máximas. Oscilarán entre 3 y 12 grados en Calahorra; entre 3 y 16 grados en Haro; y entre 4y 12 grados en Logroño.