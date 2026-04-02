El tiempo en La Rioja hoy, jueves 2 de abril de 2026

LOGROÑO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 2 de abril de 2026, en La Rioja, cielo nuboso, con precipitaciones débiles ocasionales, más frecuentes en la Ibérica occidental.

La cota de nieve estará sobre los 1.400 o 1.500 metros. Se esperan bancos de niebla en la sierra. El viento será del noroeste moderado, con intervalos de fuerte en el este y el Ibérico.

Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios, y las máximas irán en ligero descenso. Por localidades, oscilarán entre 8 y 16 grados en Calahorra; 7 y 14 en Haro; y 7 y 14 en Logroño.