El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 8 de enero de 2026

LOGROÑO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 8 de enero de 2026, en La Rioja, temperaturas en ascenso.

Habrá intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, preferentemente en La Rioja Alta y en la sierra y al final del día.

La cota de nieve subirá hasta los 1.500 o 1.600 metros. Heladas débiles o localmente moderadas en la Ibérica.

El viento soplará del oeste y suroeste, de flojo a moderado. Por su parte, las temperaturas estarán en ascenso. Éstas oscilarán entre los 2 y 10 grados de Calahorra, 3 y 11 de Haro, 3 y 12 de Logroño.