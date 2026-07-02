El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 2 de julio de 2026

LOGROÑO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 2 de julio de 2026, en La Rioja, máximas en ligero ascenso.

El cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas y sin descartar alguna precipitación débil ocasional al principio del día.

El viento soplará del norte o noroeste, de flojo a moderado. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero ascenso. Éstas oscilarán entre los 15 y 29 grados de Calahorra, 14 y 28 de Haro y 16 y 28 de Logroño.