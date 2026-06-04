El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 4 de junio de 2026

LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 4 de junio de 2026, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas mínimas algo más bajas.

El cielo estará poco nuboso, con predominio de nubes altas, y algunas nubes bajas a primeras horas. El viento soplará variable o de componente norte, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, mientras que las máximas sufrirán ligeros cambios. Oscilarán entre 10 y 24 grados en Calahorra; entre 8 y 23 grados en Haro; y entre 10 y 24 grados también en Logroño.