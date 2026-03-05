El tiempo en La Rioja hoy, jueves 5 de marzo de 2026

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 5 de marzo de 2026, en La Rioja, posibilidad de chubascos fuertes y con tormenta.

El cielo presentará intervalos nubosos tendiendo a nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos, preferentemente por la tarde y noche. Algunas lluvias pueden ser fuertes e ir con tormenta.

El viento soplará del sureste o variable, flojo con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas mínimas serán más altas, mientras que las máximas no variarán o subirán ligeramente. Oscilarán entre 9 y 18 grados en Calahorra; entre 7 y 19 grados en Haro; y entre 8 y 19 grados también en Logroño.