El tiempo en La Rioja hoy, jueves 5 de noviembre de 2026

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 5 de noviembre de 2026, en La Rioja, temperaturas en general más altas, sobre todo las máximas.

El cielo estará poco nuboso, con algún intervalo nuboso ocasional. No se descartan brumas y algunos bancos de niebla matinales.

El viento soplará flojo variable. Heladas débiles, dispersas en el valle.

Las temperaturas mínimas no variarán o serán algo más altas, con máximas en ligero a moderado ascenso. Oscilarán entre 2 y 17 grados en Calahorra; entre 0 y 16 grados en Haro; y entre 1 y 16 grados en Logroño.