El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 8 de octubre de 2026

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 8 de octubre de 2026 en La Rioja, tormentas en la segunda mitad del día y temperaturas que siguen bajando.

El cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones moderadas y algunas tormentas, preferentemente en la segunda mitad del día, serán más frecuentes en La Rioja Alta y la Sierra.

El viento soplará del suroeste o variable, tendiendo a noroeste moderado, con intervalos de fuerte en la mitad este.

Las temperaturas seguirán en ligero a moderado descenso. Oscilarán entre 14 y 22 grados en Calahorra; y entre 13 y 21 grados tanto en Haro como en Logroño.