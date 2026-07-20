El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 20 de julio de 2026

LOGROÑO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 20 de julio de 2026, en La Rioja, que vuelvan a subir las temperaturas máximas por encima de 35 grados.

El cielo estará poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución diurna en la sierra.

El viento soplará variable, predominando el norte y noroeste en el valle, flojo en general.

Las temperaturas mínimas no variarán mientras que las máximas irán en ligero ascenso. Oscilarán entre 20 y 37 grados en Calahorra; entre 16 y 36 grados en Haro; y entre 18 y 37 grados en Logroño.