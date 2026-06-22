El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 22 de junio de 2026

LOGROÑO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 22 de junio de 2026, en La Rioja, un ascenso de las temperaturas, con mínimas que no bajarán de los 20 grados y máximas que alcanzarán los 43 grados.

El cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde. No se descarta algún chubasco con tormenta ocasional, más probable en el extremo occidental. El viento soplará del sur y sureste, flojo con algún intervalo de moderado.

Por su parte, las temperaturas permanecerán sin cambios o irán en ligero ascenso. Oscilarán entre 23 y 43 grados en Calahorra; entre 21 y 42 grados en Haro; y entre 23 y 43 grados en Logroño.