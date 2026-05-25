El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 25 de mayo de 2026

LOGROÑO 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para mañana, lunes 25 de mayo de 2026, en La Rioja, alguna tormenta dispersa y temperaturas máximas que siguen llegando hasta los 35 grados.

El cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución, sin descartar algunos chubascos dispersos con tormenta.

El viento soplará del sureste, flojo con intervalos de moderado. Las temperaturas permanecerán sin cambios, con valores que oscilarán entre 18 y 35 grados tanto en Calahorra como en y en Logroño.