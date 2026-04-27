El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 27 de abril de 2026

LOGROÑO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 27 de abril de 2026, en La Rioja, chubascos acompañados de tormenta.

El cielo estará poco nuboso, con alguna nubosidad de evolución principamente en la Ibérica y Rioja Alta, donde se pueden producir chubascos dispersos, ocasionalmente con tormenta.

El viento soplará variable y flojo en general. Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero ascenso. Éstas oscilarán entre los 12 y 29 grados de Calahorra, 10 y 26 de Haro, 12 y 27 de Logroño.