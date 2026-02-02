El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 2 de febrero de 2026

LOGROÑO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 2 de febrero de 2026, en La Rioja; viento fuerte en la sierra.

El cielo estará cubierto con precipitaciones débiles o moderadas que tenderán a ir remitiendo por la noche. Serán más frecuentes en la Ibérica occidental. La cota de la nieve estará en 2000 metros e irá bajando -por la tarde y noche- a los 1400-1200.

Habrá heladas débiles en cotas altas. El viento soplará del sur al suroeste, moderado a fuerte en la sierra y del sureste, flojo y moderado en el valle.

Por su parte, las temperaturas estarán sin grandes cambios. Éstas oscilarán entre los 4 y 12 grados de Calahorra, y los 6 y 10 de Haro y Logroño.