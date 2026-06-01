El tiempo en La Rioja hoy, lunes 1 de junio de 2026

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 1 de junio de 2026, en La Rioja, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso.
Cielo poco nuboso con nubes altas, y nubosidad de evolución por la tarde en la sierra.
Viento del noroeste o variable, flojo con algunos intervalos de moderado.
Por su parte, temperaturas mínimas en descenso, y máximas en ascenso. Éstas oscilarán entre los 12 y 33 grados de Calahorra, 10 y 30 de Haro, 11 y 32 de Logroño.