El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 4 de mayo de 2026

LOGROÑO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 4 de mayo de 2026, en La Rioja, temperaturas en descenso, sobre todo las máximas.

El cielo estará nuboso, con precipitaciones que, en general, serán en forma de chubascos y podrán ir con tormenta. El viento soplará variable flojo, con intervalos de moderado.

Las temperaturas irán en descenso, que será más acusado en las máximas. Oscilarán entre 9 y 18 grados en Calahorra; entre 9 y 16 grados en Haro; y entre 10 y 17 grados en Logroño.