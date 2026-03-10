El tiempo en La Rioja para hoy, martes 10 de marzo de 2026

LOGROÑO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 10 de marzo de 2026, en La Rioja, alguna lluvia débil y máximas más bajas.

El cielo estará nuboso o cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles, más seguras en la sierra. La cota de la nieve se situará de 1.200 a 1.500 metros. Probabilidad de brumas y bancos de niebla en la sierra.

El viento soplará del norte, flojo. Las temperaturas mínimas irán en ascenso, mientras que las máximas no variarán o serán algo más bajas. Los principales valores oscilarán entre 7 y 15 grados en Calahorra; y entre 6 y 14 grados tanto en Haro como en Logroño.