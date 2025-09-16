El tiempo en La Rioja para hoy, martes 16 de septiembre de 2025

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 16 de septiembre de 2025, en La Rioja, nubes y temperaturas en ligero descenso.

Habrá intervalos nubosos que irán tendiendo a poco nubosos. No se descartan bancos de niebla en la sierra.

El viento soplará del noroeste o variable, flojo en general. Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso. Éstas oscilarán entre los 15 y 30 grados de Calahorra, 15 y 28 de Haro, 15 y 29 de Logroño.