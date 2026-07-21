El tiempo en La Rioja para hoy, martes 21 de julio de 2026

LOGROÑO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 21 de julio de 2026, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas sin cambios.

El cielo estará poco nuboso con nubes altas. Durante la tarde crecerá alguna nube de evolución diurna en la Ibérica.

El viento soplará variable, predominando las componentes norte y noroeste, flojo en general.

Las temperaturas permanecerán con pocos cambios. Oscilarán entre 19 y 38 grados en Calahorra; entre 16 y 34 grados en Haro; y entre 18 y 37 grados en Logroño.