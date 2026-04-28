El tiempo en La Rioja para hoy, martes 28 de abril de 2026

LOGROÑO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 28 de abril de 2026, en La Rioja, chubascos acompañados de tormenta.

Habrá intervalos nubosos y con probables chubascos, débiles o localmente moderados, que pueden ir acompañados de tormenta, principalmente en la Ibérica occidental.

El viento soplará variable, tendiendo a predominar del oeste y flojo en el resto de la comunidad autónoma.

Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso. Éstas oscilarán entre los 11 y 26 grados de Calahorra, 13 y 24 de Haro, 12 y 23 de Logroño.