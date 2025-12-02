El tiempo en La Rioja para hoy, martes 2 de diciembre de 2025

LOGROÑO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 2 de diciembre de 2025, en La Rioja, intervalos nubosos aumentando a nuboso, con precipitaciones que serán más probables en la Ibérica.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 y 1.400 metros. El viento será del suroeste o variable, flojo en general.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso. Las máximas en descenso en la sierra y en ligero ascenso en el valle. Por localidades, oscilarán entre 0 y 9 grados en Calahorra; 2 y 10 en Haro; y 2 y 10 en Logroño.