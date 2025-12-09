El tiempo en La Rioja para hoy, martes 9 de diciembre de 2025

LOGROÑO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 9 de diciembre de 2025, en La Rioja, aumento de las nubes y subida general de las temperaturas.

Por la mañana se espera predominio de cielo poco nuboso, sin descartar brumas y algún banco de niebla matinal. En las últimas horas del día aumentarán las nubes, con probables lluvias, débiles en general.

El viento soplará del suroeste en la sierra, flojo a moderado con rachas fuertes en el oeste, y del sureste en el valle, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas irán en ligero ascenso en general. Oscilarán entre 4 y 16 grados en Calahorra; entre 4 y 11 grados en Haro; y entre 3 y 14 grados en Logroño.