El tiempo en La Rioja para hoy, martes 6 de enero de 2026

LOGROÑO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 6 de enero de 2026, en La Rioja, nevadas débiles y heladas generalizadas, con temperaturas más bajas en general.

El cielo estará nuboso o intervalos nubosos, con probabilidad de nevadas débiles en La Rioja Alta y la sierra, más probables en la primera mitad del día. Habrá heladas débiles y moderadas, que podrán ser fuertes en la montaña.

El viento soplará del noroeste, flojo con intervalos de moderado y posibilidad de algunas rachas fuertes. Las temperaturas no variarán o serán algo más bajas. Oscilarán 0 y 6 grados en Calahorra; entre -1 y 4 grados también en Haro; y entre 0 y 5 grados en Logroño.