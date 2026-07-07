El tiempo en La Rioja para hoy, martes 7 de julio de 2026

LOGROÑO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 7 de julio de 2026, en La Rioja, temperaturas muy altas o excepcionalmente altas.

El cielo estará poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna. Habrá probabilidad de algún chubasco ocasional con tormenta en la sierra.

El viento soplará variable, más intenso en zonas de tormenta, sin descartar rachas fuertes en La Rioja Alta.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ascenso, que será más acusado en La Rioja Oriental, y las máximas con pocos cambios. Éstas oscilarán entre los 23 y 43 grados de Calahorra, 21 y 42 de Haro, 22 y 43 de Logroño.