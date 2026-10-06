El tiempo en La Rioja para hoy, martes 6 de octubre de 2026

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 6 de octubre de 2026 en La Rioja, nubes y temperaturas en ligero descenso.

El cielo estará nuboso con intervalos nubosos. Habrá probabilidad de precipitaciones y algunos chubascos, más generalizados en la segunda mitad del día, y que pueden ir acompañados de tormentas, principalmente en la sierra.

El viento soplará del suroeste en la sierra y variable en el valle, flojo con algún intervalo de moderado.

Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso. Éstas oscilarán entre los 15 y 28 grados de Calahorra, 13 y 23 de Haro, 14 y 25 de Logroño.