El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 13 de mayo de 2026

LOGROÑO 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 13 de mayo de 2026, en La Rioja, algunas lluvias y temperatura máximas más bajas.

El cielo estará nuboso, con probables lluvias y chubascos dispersos, princialmente en la sierra. El viento será del noroeste, flojo a moderado.

Las temperaturas mínimas permanecerán con pocos cambios, mientras que las máximas serán algo más bajas. Por localidades, oscilarán entre 9 y 18 grados en Calahorra; entre 7 y 16 grados en Haro; y 8 y 16 grados en Logroño.