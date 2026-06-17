El tiempo en La Rioja hoy, miércoles 17 de junio de 2026

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 17 de junio de 2026, en La Rioja, tormentas que podrán ser localmente fuertes.

El cielo estará poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos con nubes de evolución diurna. Probabilidad de chubascos y tormentas por la tarde, sin descartar que puedan ser localmente fuertes.

El viento soplará variable, con predominio de componente sur, flojo con intervalos de moderado, sin descartar rachas fuertes en zonas de tormenta.

Por su parte, las temperaturas no variarán o serán algo más altas. Oscilarán entre 19 y 37 grados en Calahorra; entre 16 y 35 grados en Haro; y entre 17 y 34 grados en Logroño.