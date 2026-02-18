El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 18 de febrero de 2026, en La Rioja, rachas muy fuertes de viento por la tarde en la Ibérica.

Habrá intervalos nubosos, con nubosidad más abundante por la tarde, cuando se esperan algunas precipitaciones en la Ibérica. La cota de nieve bajará hasta unos 1.300 metros.

El viento soplará del suroeste, con rachas fuertes o muy fuertes por la tarde en la Ibérica.

Las temperaturas estarán en descenso, menos las mínimas en el valle, que variarán poco. Éstas oscilarán entre los 5 y 17 grados de Calahorra, 5 y 14 de Haro, 5 y 15 de Logroño.