LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026, en La Rioja, rachas fuertes de viento en la sierra y máximas que suben por encima de los 20 grados.

El cielo estará nuboso, con precipitaciones en en la sierra, aunque no se descarta alguna dispersa en el valle.

El viento soplará del suroeste, con probabilidad de rachas fuertes o muy fuertes en la sierra.

Las temperaturas mínimas no variarán, mientras que las máximas irán en ligero o moderado ascenso. Los principales valores oscilarán entre 11 y 23 grados en Calahorra; entre 13 y 21 grados en Haro; y entre 12 y 22 grados en Logroño.