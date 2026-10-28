El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 28 de octubre de 2026

LOGROÑO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 28 de octubre de 2026, en La Rioja, cielo despejado y temperaturas máximas en descenso.

El cielo estará poco nuboso o despajado, con algunas brumas y bancos de niebla matinales. El viento soplará del oeste y noroeste, flojo.

Las temperaturas mínimas no variarán, mientras que las máximas irán en descenso. Oscilarán entre 10 y 22 grados en Calahorra; entre 8 y 19 grados en Haro; y entre 9 y 21 grados en Logroño.