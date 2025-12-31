El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 31 de diciembre de 2026

LOGROÑO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025, en La Rioja, una bajada generalizada de las temperaturas.

El cielo presentará intervalos de nubes bajas, tendiendo a poco nuboso. Se esperan además heladas generalizadas. El viento será del noroeste, flojo con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas irán en ligero o moderado descenso. Los principales valores oscilarán entre 1 y 9 grados en Calahorra; entre -1 y 8 grados en Haro; y entre 0 y 8 grados en Logroño.