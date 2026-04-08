El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 8 de abril de 2026

LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 8 de abril de 2026, en La Rioja, nubes y temperaturas sin cambios.

Habrá intervalos nubosos, con nubes de evolución que podrían dejar algunos chubascos durante la tarde en la Ibérica.

El viento soplará del suroeste, tendiendo a variable. Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios y las mínimas en descenso. Éstas oscilarán entre los 11 y 28 de Calahorra, 10 y 27 de Haro, 11 y 27 de Logroño.