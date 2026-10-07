El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 7 de octubre de 2026

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 7 de octubre de 2026 en La Rioja, chubascos y temperaturas en descenso, sobre todo las máximas.

El cielo irá de nuboso a intervalos nubosos, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales en la sierra. Precipitaciones y chubascos, que pueden ir acompañados de tormentas, más probables en la segunda mitad del día.

El viento soplará variable, con predominio de la componente oeste, flojo a moderado.

Las temperaturas irán en descenso, ligero en las mínimas y moderado o notable en las máximas. Oscilarán entre 14 y 23 grados en Calahorra; entre 11 y 23 grados en Haro; y entre 12 y 23 grados en Logroño.