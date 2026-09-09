El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 9 de septiembre, en La Rioja, que se produzca un descenso acusado de las temperaturas, sobre todo en las máximas.

El cielo estará de madrugada nuboso o cubierto con precipitaciones ocasionalmente moderadas, menos probables en La Rioja Baja, sin descartar que localmente sean fuertes y con tormenta, tendiendo por la mañana a disminuir la nubosidad y remitir los chubascos, en zonas de montaña persistirán más. Probables bancos de niebla en la Sierra.

El viento soplará del noroeste y norte moderado, con intervalos de fuerte en el este. Las temperaturas irán en descenso, que será notable en las máximas. Oscilarán entre 13 y 24 grados en Calahorra; entre 12y 22 grados en Haro; y entre 13 y 23 grados en Logroño.