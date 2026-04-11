El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 11 de abril de 2026

LOGROÑO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 11 de abril de 2026, en La Rioja, nevadas.

El cielo estará nuboso, con precipitaciones que se desplazarán de oeste a este y que pueden dar lugar a nevadas en la Ibérica. La cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros al final del día.

Habrá heladas débiles en la Ibérica. El viento soplará flojo, variable y aumento a moderado del norte y noroeste, con probabilidad de rachas fuertes.

Por su parte, las temperaturas estarán en moderado descenso que podrá ser localmente notable. Éstas oscilarán entre los 4 y 20 grados de Calahorra, 4 y 17 de Haro, 3 y 19 de Logroño.